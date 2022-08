Bonsoir à tous !Je suis actuellement sur XC DE avant de passer au 3 et depuis quelques temps je rencontre un problème assez gênant.Du jour au lendemain, les chargements sont devenus beaucoup plus longs, mais genre vraiment longs.Quand je lance le jeu, après le logo Switch, j'ai un écran noir pendant bien 30 secondes avant que l’icône de chargement avec la Monado apparaisse. Et après faut bien compter 25-30 secondes de plus pour arriver à l'écran titre !!Pareil en jeu, changer de grosse zone demande plus de 30s de chargement quand avant c'était plus de l'ordre d'une quinzaine ! Quand j'ouvre le menu carte pour faire un voyage rapide (qui n'en a plus que le nom...) avec Y, il faut 3-4 secondes pour que la carte apparaisse...J'ai vraiment senti un changement brutal et ça rend le jeu chiant à jouer car très très long. Déjà que découvrir une nouvelle zone est long vu la taille de la carte et la vitesse de course toute pourrie, mais la même plus trop moyen de profiter de la téléportation entre 2 maps.J'ai lu sur internet que c'était arrivé à d'autres, surtout sur des sites anglophones, mais leurs propositions (quitter complètement le jeu, éteindre complétement la console, ...) ne fonctionnent pas pour moiÇa me fait penser à de la mémoire saturée un peu...Quelqu'un ici aurait-il/elle expérimenté ça et trouvé une solution ? Apparemment ça arrivait également sur XC 2 même si je ne me souviens pas avoir eu ce problème en le faisant.Merci d'avance !