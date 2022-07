augmenter le prix de l'abo continuellement ne suffisait pas visiblement"Au cours des 15 dernières années, nous avons travaillé dur pour construire un service de streaming facile à utiliser, y compris pour les personnes qui voyagent ou vivent ensemble. C'est formidable que nos membres aiment tellement les films et les émissions de télévision Netflix qu'ils souhaitent les partager plus largement. Mais la généralisation actuelle du partage des comptes entre les ménages compromet notre capacité à long terme à investir dans notre service et à l'améliorer.""Nous avons donc exploré avec soin différentes manières de faire payer un peu plus les personnes qui souhaitent partager leur compte. En mars 2022, nous avons lancé une fonction "ajouter un membre supplémentaire" au Chili, au Costa Rica et au Pérou. À partir du mois prochain, nous lancerons une autre fonctionnalité "ajouter un foyer" en Argentine, en République dominicaine, au Salvador, au Guatemala et au Honduras. "Voici comment cette fonction "ajouter un logement" fonctionnera.Chaque compte Netflix - quel que soit votre forfait - comprendra un foyer où vous pourrez profiter de Netflix sur n'importe lequel de vos appareils.Pour utiliser votre compte Netflix dans des foyers supplémentaires, nous vous demanderons de payer un supplément [219 pesos par mois par foyer en Argentine / 2,99 $ par mois par foyer en République dominicaine / Honduras / Salvador / Guatemala]. Les membres de la formule de base peuvent ajouter un logement supplémentaire, la formule standard jusqu'à deux logements supplémentaires et la formule Premium jusqu'à trois logements supplémentaires.Vous pouvez regarder en dehors de chez vous sur votre tablette, votre ordinateur portable ou votre mobile (2 semaines par an gratuit)au dernieres nouvelles la france compte 10 Millions d'abonnés https://www.lesnumeriques.com/pro/netflix-franchit-le-cap-des-10-millions-d-abonnes-en-france-n187407.html je trouve ca enorme a voir si nous serons touchéet globalement netflix a perdu 1 Millions d'abo , mais a mon avis niveau progression avant/apres covid ils devraient s'estimer heureux.