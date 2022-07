La série Resident Evil est disponible en intégralité depuis hier matin sur Netflix en France et dans le monde.Et si pour l'instant la série divise énormément, le coup de pub a Times Squares met tout le monde d'accord sur les réseaux sociaux avec ce Licker 3D enragé qui explose un écran géant et s'échappe a la vue de tous.C'est juste super classe et super bien fait.Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=qNGF6mdT67Y Pour mon avis rapide sur la série je n'ai malheureusement vu que l'épisode pilote, et même si c'était très loin d'être dégueulasse, c'est juste pas Resident Evil.Il n'y a rien de Resident Evil dans cette série, que ce soit les personnages, l'intrigue, les musiques ou la direction artistiques. On ressent rien de RE, pire j'ai carrément cru qu'on était dans 28 jours plus tard avec cette scène d'ouverture dans un Londres dévasté.Netflix a au moins mis les choses en gros au niveau des effets spéciaux et des moyens, avec notamment un chien entièrement en CGI plutôt acceptable contrairement au dernier film Sony Welcome to Raccoon city avec un cerberus digne d'une CGI Tekken 5 sur PS2...Bref, un épisode pilote qui est tout sauf du Resident Evil ou du moins du RE a la Netflix (teens, du politiquement correcte, et des tendances a la con), regardable mais malheureusement oubliable, malgré une fin d'épisode inattendue et qui donne envie de savoir ce qui se passe ensuite.