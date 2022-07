Xenoblade 3 est prévu pour le 29 juillet prochain avec un DLC extension en 4 parties comme pour Xenoblade 2. Nintendo a partagé un teaser sur le contenu des 2 premières parties prévues pour la sortie et plus tard en décembre.La première vague ajoute pour rappel des coloris pour les skins ainsi que divers objets.La 2e vague ajoutera les premiers défis de la nouvelle arène ainsi qu'une toute nouvelle héroïne pour le système de héros qui peuvent rejoindre le groupe (sa classe pourra être récupéré par les protagonistes).

Who likes this ?

posted the 07/15/2022 at 01:36 AM by masharu