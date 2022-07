Les questions sur les objets et autres offres : les boulets et les arnaqueurs à l'affût.

Final Fantasy VI part au prix demandé.Splatoon + amiibo : un grifter m'a demandé d'annuler mes enchères pour lui filer l'objet à 20 euros. J'ai refusé bien sûr. NE JAMAIS ACCEPTER ce genre "d'offre" qui sont en fait du vol pur et simple : la preuve, je lui aurais donné 7,5 euros de ma poche. Prix de vente final : 27,5 euros. Il était clairement sous-coté et j'aurais dû mettre le bundle à 30 euros de base, mais j'ai aussi pensé que les serveurs de la Wii U allaient bientôt fermer donc en tant que joueur je trouverais abusé de payer plus.Yoshi's Wooly World seul a été vendu à 13,5 euros, soit 3,5 euros plus cher, ce qui couvre plus que largement les frais d'Ebay tout en me faisant une marge sur le prix demandé (acheté neuf à l'époque, il m'aura coûté 60 euros). C'est plus qu'une super affaire, c'était carrément donné pour un jeu excellentissime, difficile, digne de Yoshi's Island sur Super Nintendo et qui n'est disponible que sur Wii U (la version 3DS est dégueulasse).Gérer du public, c'est avoir affaire aux humeurs, parfois à la prédation, aux insécurités voire à l'inaptitude sociale des clients.Wario Ware Touched : une question "Je suis bien en France même si Ebay dit que je suis en Suisse, puis-je l'avoir" ? D'abord Ebay ne dit rien que tu ne lui dises toi-même, c'est pas ma compétence, je suis pas le SAV Ebay ni ton FAI, ça pue l'arnaque. Bref. Ca va être périlleux. Et "l'avoir" y a comme un "amoua amoua" comme les mouettes de Némo. "L'acheter" ou "enchérir" ce serait mieux.Une question sur un amiibo Yoshi Laine Bleu semi-rare mais pas tant que ça : "12 euros au lieu de 25 ?" Ben oui, et l'iPhone 13 200 euros au lieu de 980 ? Ben quoi, ça fait une semaine et vous l'avez pas vendu, donc je décide du prix ? Puisqu'il ne se vend pas... Ben voyons. Les trucs prennent en valeur à mesure que le temps passe. Le mec pense que je vais le payer aussi ?Enfin pas mal de gens qui VEULENT mes jeux, mais qui ne les achètent pas, parce qu'ils veulent voir le prix baisser. J'ai des messages de demandes de baisse de prix parfaitement ridicules au vu de l'attractivité des produits, comme SoulBlade qui est assez rare et pour lequel je demandais simplement 17 euros.C'est un waiting game les amis, j'ai gardé SoulBlade depuis février 1998, les mecs ils croient qu'ils vont me foutre la pression pour leur refiler à 5 euros ça m'éclate.Bonne petite récolte, et maintenant, on va laisser une chance aux grifters d'acheter au prix demandé, sinon on retire de la vente ou on augmente le prix pour les faire rager XDEDIT : Je propose deux Amiibo Yoshi Laine 5 euros moins cher que le moins cher parmi les offres tierces, que les ventes soient achevées ou pas, réussies ou pas. Mai c'est à moi que le BOULET demande une ristourne. Pourquoi ? Parce que l'achat lui fait gagner 5€ sur la revente. Et la ristourne qu'il me demande, c'est la cerise sur le gâteau. D'où le retrait de la vente, ou l'augmentation du tarif. Il s'agit de signaler aux vendeurs qu'on n'est pas un pigeon, justement pour éviter le spam des grifters.EDIT 2 : Quelqu'un se moquait de mon étiquette avec Moustillon. J'ai déjà un copiteur qui a le même fond que le mien et qui a imité le système de l'étiquette et qui demande 5 euros de plus que tous mes articles. Voilà pourquoi.LE COPITEUR !