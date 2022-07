Jeux Vidéos





Zamtrios

Grand Jagras

l'Agnaktor





Paolumu





Brachydios

Deviljho

Glavenus





Gamuto

Ahtal-Ka

Alors franchement je prend mon pied sur cette mise à jour dequ'est. Mercivous êtes des bons !.Alors voici une petite liste des monstres que j'aimerais voir débarquer dans les prochaines mises à jour du jeu d'ici à 2023.Alors pour le, leetc'est avant tout pour compléter l'équivalent des petits monstres des locales qu'on trouve dans le jeu, aussi le Zamtrios semble fun à combattre ainsi que l'Agnaktor.Celui-ci lecar il est rond et mignon son armure je suis sûr serait marrante.Ces trois là c'est juste pour le côté massif des monstres ils m'ont l'air d'être des monstres qui te cart en un coup et j'ai envie de pouvoir me faire péter la tronche et être assis en me disant mais qu'est-ce qui c'est passéalors le, leet lem'ont l'air de bon candidatsLes deux derniers sont plus pour avoir un peu plus de variété. Le premier lec'est surtout que ça changerai d'avoir un big ass monstre mangeur de plante te tartiner la tronche et le secondpour avoir un peu plus d'insecte géant ça serait cool.Voilà pour moi vous aimez ? Et vous vos idées ?