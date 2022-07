En effet, Nintendo vient de déposer une nouvelle marque Donkey Kong sur le net pour ce qui concerne le jeu vidéo et d'autres types de média. Cela peut tout aussi bien concerner la nouvelle attraction Donkey Kong ou encore le film prévu pour 2023-2024.



Mais on oublie pas non plus cette rumeur qui parlait d'un nouveau jeu DK par la Team derrière Super Mario Odyssey, supposé être en développement depuis 2018, un jeu toujours en 2,5D avec le retour des Kremlins.



Mine de rien, ça fait depuis 2014 que DK n'a pas pointé le bout de sa cravate, le dernier opus en date est DK Tropical Freeze qui a été réadapter sur Switch en 2018 et depuis plus rien.



Bref, de quoi s'agit t-il ? L'avenir nous le dira...