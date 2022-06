... En précommande demain en AmériqueOn sait désormais que pour l'Europe il faudra attendre une date fin juillet pour précommander le collector de Xenoblade Chronicles 3. Au moins on n'est plus dans le flou, enfin pour le mois de juin.Pour la première fois, Nintendo passe par sa propre boutique en ligne, le Nintendo Online Store, pour commercialiser en exclusivité le collector d'un de ses jeux. On apprend qu'on sera d'ailleurs limité à 2 collectors maximum de Xenoblade 3 par personne.