En toute logique, un nouveau ND devrait bientôt arrivé courant Juin dans la période de l'E3 comme chaque année, l'occasion de partager nos attentes. Pour ma part : - Un nouveau Mario 3D - La compilation Zelda Wind Waker/Twilight Princess (au moins TWW) - En voir plus sur du Metroid, que ce soit le 4, la sortie de la trilogy ou un remaster du 1er - Batman Arkham Collection - La virtual console GBA (J'ose même pas espéré celle de la Gamecube :/) - Un vrai nouveau Fire Emblem - Des surprises comme une ressortie des Baten Kaitos ou un nouveau F-Zero - Des annonces attendues comme la suite du pack Mario Kart Pour BOTW2 j'ai un doute vu qu'il ne sortira pas cette année, après ils peuvent annoncer le titre. Bien sur il n'y aura pas tout ça, mais si il y'en a juste 2-3 de la liste je serais content. ^^

posted the 06/02/2022 at 06:15 PM by lightside