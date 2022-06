Nintendo Everything

On apprend que l'éditeur français Ubisoft n'aura aucune forme de présentation ce mois de juin, donc pas d'Ubisoft Forward notamment. Un représentant d'Ubisoft rassurant qu'au moins une présentation aura lieu d'ici la fin d'année.

Depuis des années, Ubisoft organisait chaque année en juin un showcase en rapport avec l'E3, mais un représentant de la société a déclaré à Axios que l'éditeur n'en organiserait pas d'autre avant "plus tard cette année".

Like

Who likes this ?

posted the 06/01/2022 at 09:13 PM by masharu