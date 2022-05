Je sais que vous êtes plus JV ici mais parlez d'animés de temps en temps c'est bien aussi.Et aujourd'hui c'est l'heure du procès pour Made in Adyss ..... Euh Pardon ?!Sinon je viens de voir l'animé et c'était assez sympa.Et pas du tout pour les enfants, les graphismes sont totalement trompeurs. Un peu comme pour Puella Magi Madoka Magica.En revanche l'auteur du manga est parfois un peu Ped*bear apparemment. .....