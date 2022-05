En effet, cet ancien journaliste IGN maintenant "reconverti" en insider s'est amusé à classé les 25 meilleurs jeux de la PS4 et bien évidemment au moment de cité Bloodborne, celui ci a déclaréDe quoi pourrait t-il s'agir ? Un portage PS5 et PC de Bloodborne ? Une véritable suite ? Difficile à dire. Des rumeurs disaient que Yoshida travailler sur un autre "Souls Like" à destination de la PS5. Peut être s'agit t-il du remake/portage PS5.L'avenir nous le dira mais néanmoins, cette phrase reste intriguante, surtout qu'on accorde un peu de crédit à ce type puisqu'il avait révélé le nouveau Ratchet et Demon's Souls Remake, certe c'était pas le seul mais quand même.Wait and see comme on dit...