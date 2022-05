Ubisoft a augmenté de 10% en Bourse suite à un rapport selon lequel la famille fondatrice songe fortement à s'associer à une société de capital-investissement pour acquérir l'éditeur français. La famille Guillemot, qui détient 15,9% des actions de la société et 22,3% des actions à droit de vote net, peut s'opposer à un rachat mais ne peut éviter des offres. La famille fondatrice souhaite conserver les "rênes" d'Ubisoft.Cette information intervient après que Bloomberg, puis Kotaku, ont rapporté qu'Ubisoft suscitait l'intérêt d'acquéreurs comme Blackstone et KKR, bien qu'aucune négociation sérieuse ne soit en cours.

posted the 05/04/2022 at 04:13 PM by altendorf