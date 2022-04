6 MOIS DE SAISONS 2343 : "Nous nous engageons à fournir plus de contenu plus rapidement ; nous allons accélérer tout en donnant la priorité à la santé de l'équipe ; vous pouvez vous attendre à des améliorations de la qualité de vie pendant les Saisons via les Drop Pods - et vous pouvez vous attendre à des mises à jour plus régulières de la feuille de route au fur et à mesure que nos plans se précisent."- "Notre objectif est d'avoir un Drop Pod par mois." (drop pods = maj quality of life )- "Forge persistera à partir de la bêta ouverte, évoluant et grandissant au fil du temps." => mdr ils nous font le coup de la beta- "Nous savons que nous devons fournir plus de contenu et plus de fonctionnalités plus rapidement".sur un jeu qui devait sortir en 2020 et a beneficier d'un long dev ,je prend ce suivi comme une blague ,etle coup de "priorité à la santé de l'équipe" c'est un peu inaudible dans ces conditions,ils exagerent de ouf.