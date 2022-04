Pardon, encore un article mais je vous avoue que j'ai la flemme de compiler les informations et je ne pense pas faire une 2e compilations d'analyses, vu que le jeu sort maintenant dans un peu plus de 4 mois et qu'on aura certainement un ultime gros trailer "présentation des personnages" / "récapitulatif du gameplay" en juin d'ici la sortie. Et j'ai un peu autre chose à faire en ce momentBon ce second et nouveau trailer dévoile un peu plus sur l'histoire de ce Xenoblade 3. Je vous invite à (re)lire l'analyse du premier trailer ici , on va mettre à jour avec les nouvelles informations notamment ici de ce nouveau sociogramme.Les 2 Nopons sont bien Riku et Manana, Monolith Software avait donné leur nom sur Twitter. Comme les théories le prédisaient, Riku vient de Keves et Manana d'Agnus et les 2 forment un duo pour rejoindre les protagonistes en tant que "7e personnage". S'ils sont visibles ici, et ont certainement une part importante dans le scénario au coté de Noah et cie vu qu'ils sont qu'en même dans ce sociogramme), on sait qu'on pourra avoir d'autres personnages comme 7e personnage jouable, dont Zeon et Valdis dont on a aucune information (et probablement d'autres personnages vu dans le trailer). J'espère peut être façon Xenoblade X où on aura un poll de personnages et on pourra choisir celui qui on veut.Ethel est la jeune femme maniant 2 épées qu'on voit au tout début du trailer, on apprend qu'elle est la chef militaire de Noah (et Lanz probablement) issue de la Colony 4 de la nation de Keves. Ethel est surnommée "Silver Ethel", elle est certainement très puissante comme soldat. Elle qualifie les protagonistes de "monstres", elle semble plutôt ne plus les reconnaître et les voit comme des masses noires (en lien avec la brume de Xenoblade: Future Connected hum ?...).Ethel est opposée à Cam Navi du coté d'Agnus, chef militaire de la Colony Delta. Dans le trailer, il me semble qu'on voit Ethel et Cam se battre.Cam n'est pas le seul chef militaire d'Agnus, on voit aussi un certain Isurugi, chef militaire de la Colony Lambda et qualifié de "meilleur tacticien" (il doit avoir une connexion avec Taion par conséquent). Comme Ethel il semble frappé par quelque chose qui ne le permet plus de distinguer les protagonistes correctement. Si on n'a pas vu d'interaction directe, dans le trailer il parle de vengeance en s'adressant aux protagonistes.On a la confirmation que le mystérieux bonhomme se nomme Vandham, son nom complet est Vandham Guernica. "Guernica" étant un tableau de Picasso dénonçant des bombardements. Toujours neutre et sans information sur ces origines face à Keves, Agnus et désormais la mystérieuse créature.On a aussi la confirmations que les figures masquées (soupçonnées fortement d'être respectivement Melia de Xenoblade 1 et Nia de Xenoblade 2) sont les reines de Keves et Agnus respectivement.