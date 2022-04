Plus tôt dans la journée, Nintendo a lancé un nouveau trailer pour Xenoblade 3, annoncé au dernier Nintendo Direct, annonçant par la même occasion une sortie mondiale pour le 29 juillet (avec la disponibilité de l'édition collector le moment venu sur le My Nintendo Store ce qui est une première et assez partagé de ce que j'ai vu).Si vous avez des questions suites au nouveau trailer, c'est du coté du site officiel japonais de Xenoblade qu'on va avoir quelques info additionelles.Chaque couple de personnages pourra effectuer une fusion pour devenir une sorte de "robot" au design typiquement japonais et balancer de grosses attaques durant un laps de temps limité. On ne sait pas si les 3 fusions sont possibles en même temps durant le gameplay voire même durant les enchainements. A confirmer mais l'auto-attaque semble comme dans Xenoblade 2 à condition d'être statique face à l'ennemi.En plus de cela il semble que chaque personnage peut approprier la classe d'un autre personnage, par exemple on peut voir Mio manipuler l'épée de Noah, Noah l'arme de Taion, etc. Et cela passe aussi par l'apparence vestimentaire (où Mio adopte les vêtements de Noah pour revenir sur l'exemple précédent), ce qui devraient couper court l'idée d'équipement d'armures comme c'était le cas dans le premier Xenoblade.C'est marrant cette thématique de la fusion, car je rappelle que les mondes de Xenoblade 1 et 2 ont fusionné dans le lore de ce Xenoblade 3 (on ne sait pas si cela sera traité ou compté comme acquis). Le site web japonais dédiant même une page à cela en présentant "3 fusions" (fusion des mondes, fusion des personnages et inter-échange des rôles au sein de l'équipe).Comme dans Xenoblade 1 et 2 les personnages peuvent infliger des statuts handicapant aux ennemis. Les statuts "Break", "Topple", "Lanch" et "Daze" sont de retour. Et oui Daze de Xenoblade 1 qui était remplacé par Launch dans Xenoblade 2 est aussi disponible ici, et il est probable que Smash soit aussi de retour (qui est un combo à faire avec Launch).