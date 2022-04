News

après la sortie ciné du film sonic 2, j'ai eu l'envie de rejouer a du sonic 3D par nostalgie et voir si mon regard avait changé concernant certains jeux. Du coup je me suis retapé en deux semaines ( sonic heroes, unleashed adventure 1 et 2, ainsi que colors.) :hihi;et j'en ai fais une tierlist que je vous partage.mes plus grosse surprise c'est adventure qui dans mes souvenir était sympathique mais je lui préférai le deux alors qu'au final je le trouve bien mieux calibrer niveau gameplay.après viens heroes dont j'avais un bon souvenir (une catastrophe pour certains) bah y rejouer n'a fais que confirmer que c'est un sonic avec de très bonnes idées dans le game design et le level design. (plusieurs façon d'aborder les niveaux, chaque zone à sa mécanique , les niveaux sont longs voir peut être trop ... ) le gameplay par contre manque clairement de précision comparé a adventures et certaines partie du jeu sont un enfer ( le stage du casino :vomi: frog forest et la phase de saut de liane en liane qui demande un timing d'enculé (avec le croco qui nous poursuis)unleashed (world adventure ) restera malgré ces problèmes technique sur ps360, le digne successeur des adventure pour moi. C'est d'ailleurs le dernier sonic modern ambitieux. il a apporté une certaine fraicheur a la licence, un nouveau moteur et une nouvelle vision de gameplay.On va voir ce que frontiers nous proposent, perso je n'y crois zéro mais sait on jamais. peut être que sega peut enfin réussir a créer une nouvelle proposition intéressante.