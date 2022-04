Dans la bande-annonce, Sora fait un retour triomphal et donne un aperçu du début d'un nouveau scénario épique intitulé "Lost Master Arc". Après avoir vu Sora affronter un ennemi géant dans un combat de boss, les joueurs découvrent le Quadratum, une grande ville étendue située dans un monde magnifique et réaliste, comme on n'en a jamais vu dans la série Kingdom Hearts. Les fans seront ravis de voir le retour des célèbres compagnons de Sora, Donald et Goofy, ainsi que la première apparition de Strelitzia, un nouveau personnage mystérieux qui apparaît devant Sora dans ce nouveau décor étrange.

Nous sommes ravis de célébrer le 20e anniversaire de la série avec l'annonce de deux nouveaux titres Kingdom Hearts", a déclaré Ichiro Hazama, responsable de la marque Kingdom Hearts dans un communiqué de presse. "Nous tenons à remercier les fans pour leur soutien au fil des ans et nous avons hâte qu'ils découvrent tout ce qui attend Sora."

" Sora est un héros de jeu vidéo Disney unique en son genre, adoré par notre équipe et par les fans du monde entier. Nous avons été honorés de travailler avec Tetsuya Nomura et son équipe pendant deux décennies pour présenter ces histoires originales de découverte, de courage et d'amitié. Cet aperçu de la prochaine aventure de Sora n'est qu'un début, et nous sommes impatients d'en montrer plus au moment opportun".