Cela signifie que nos artistes peuvent créer des assets avec des dizaines de millions de polygones, évoluant vers des scènes qui en comptent des milliards et des milliards. Les détails sont tout simplement incroyables, plus de 100 fois ce qui était possible auparavant. Rien qu'en regardant le détail du globe oculaire, le nombre de sommets et de polygones équivaut à ce qu'aurait été un personnage entier lors de la génération précédente.



Vous voyez aussi comment nous faisons de nouvelles choses avec la lumière. L'éclairage global en temps réel entièrement dynamique est une fonctionnalité recherchée depuis longtemps, mais jusqu'à présent, elle n'était pas possible sur console. Lumen est un "game-changer" total.

Sur Xbox Wire y a ce passage très intéressant :On n'a rien vu des Xbox Series et de la PS5 en gros.Pas mal d'autres trucs dans l'article.