City Connection va rééditer le shoot'em up Akai Katana développé par CAVE Interactive en 2022Les plateformes n'ont pas été annoncées, mais le jeu a été montré, tournant sur Switch.Du gameplay entre 33:38 et 36:14La réédition est prise en charge par une nouvelle équipe de City Connection centrée sur les shoot'em up, TAKExOFF, dirigée par Takehiro Eda (Chantake), designer de City Connection, et Zerodiv Fukushima Factory, composée d'anciens employés de SPS.La même équipe s'est également occupée de Deathsmiles I & II, sorti en décembre 2021.Le "TAKE" du nom vient de "Takehiro", et le "OFF" - ou "0FF" - vient de "Zerodiv Fukushima Factory".