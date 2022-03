Salut !Dix ans après tout le monde, j'ai terminé Elden Ring ! Quel jeu, mais quel jeu ! Cela faisait longtemps que je n'avais pas été autant pris dans un univers !Du coup hop, j'en ai fais une (très longue) review ou je vous parle de pas mal d'aspects, mais surtout de mon ressenti :Après un mois (et quelques jours), que pensez-vous du jeu ?Avez vous été happé par l'univers, les mécaniques du jeu, l'ambiance, l'OST ?Niveau difficulté, trop facile, trop dur ?C'était votre premier FromSoft ou pas du tout, et si c'était le premier, est-ce que ça donne envie d'aller tester les autres jeux ?Au final... Elden Ring, c'est GOTY, un excellent jeu, un très bon jeu, un bon jeu, un mauvais jeu, un très mauvais jeu, une énorme daube, ou une overhype ?

Like

Who likes this ?

posted the 03/30/2022 at 02:03 PM by sephrius