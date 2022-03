Petit article pour mettre en avant un jeu trop méconnu ou sous estimé ainsi qu'une chaîne Youtube que j'apprécie énormément (chose rare).Dragon's Dogma c'est un jeu qui a toujours une place particulière dans mon coeur pour des raisons très simple.A l'époque le générique d'ouverture(qui a malheureusement été retiré dans la version Dark Arysen pour des questions de droit je pense) m'avait pris à contre pied tellement ça jurait avec cet A-RPG japonais que je venais d'insérer dans ma console.Il y aussi le système de Pion/Myrmidon qui créait une complicité et intimité jamais vécu expérimenté auparavant. Que ce soit dans les contrées venteuse au nord de Gran Soren, la forêt de la sorcière ou encore les hautes terres en pleine nuit où l'on se sent très vite rassurer par les conseils de son(sa) compagnon de route.Me restera encore en mémoire un système de classe facile d'accès, la gestion des charges du personnage, les boss à escalader, les forts de voleurs à nettoyer intelligemment, et des personnages secondaires vraimentBref, un chef d'œuvre méconnu qui aura eu droit à une seconde chance avant d'envisager un second opus.NOSTALGEEK en parle avec justesse dans sa vidéo. Je vous invite à la regarder si cela vous intéresse.Sinon :