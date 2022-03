Enfin une vrai présentation du jeu depuis son trailer. Apparemment plusieurs problèmes dans le développement et une très mauvaise communication de la part de Warner on peut enfin voir du gameplay et avoir une idée du jeu. Très curieux de voir ça ce soir un pétard mouillé ou une bonne surprise ? Réponse à 22h.

Who likes this ?

posted the 03/17/2022 at 11:46 AM by yanissou