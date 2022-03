Initiative update: J'ai ajouté 2 autres départs confirmés à la liste (et j'en corrobore quelques autres).



Si ce n'était pas déjà évident, de multiples sources m'ont maintenant suggéré que Crystal Dynamics dirige essentiellement ce projet.

D'après ce que j'ai compris, le plan a toujours été de travailler avec un co-développeur, oui, ce que je crois qu'il faisait avec Certain Affinity jusqu'à l'année dernière, en tant que deux équipes distinctes. Mais la relation avec le CD est complètement différente selon mes sources.

Je pense que la direction du studio a probablement réalisé que l'empilement des vétérans de l'AAA dans le même bureau n'a pas fonctionné et va maintenant essayer une approche différente. Le recrutement est incroyablement compétitif en ce moment, il est donc logique d'envoyer un CD et de se regrouper plus tard.

