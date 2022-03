GTA 6 pourrait nous emmener à Vice City, Liberty City, Los Santos, Europe et Londres, selon des sources



La carte Grand Theft Auto VI pourrait être la plus grande de la saga, mélangeant les villes des versions précédentes avec de nouveaux emplacements sur d'autres continents. Il aurait 400 ou 500 heures de contenu.





Il y a à peine un mois, Rockstar Games a officiellement annoncé qu'il travaillait déjà sur Grand Theft Auto 6, ou quel que soit le prochain épisode de cette saga d'action en monde ouvert populaire et réussie. C'était un secret de polichinelle, en fait, puisque ces dernières années, de nombreuses informations ont été divulguées qui nous ont donné des indices sur l'état de son développement, qui est même soupçonné d'avoir redémarré en 2020. Maintenant, une nouvelle fuite nous aide à comprendre un peu mieux comment ce jeu vidéo ambitieux pourrait être, qui, semble-t-il, aurait la plus grande carte de la saga Grand Theft Auto.





C'est ce qu'affirme l'analyste Michael Patcher, qui a publié de nouvelles informations sur Grand Theft Auto 6 qu'il prétend connaître via des sources proches du projet. Dans ses déclarations, l'analyste explique que la carte de ce nouveau titre comportera plusieurs villes, dont Vice City de Grand Theft Auto : Vice City, Liberty City de Grand Theft Auto III et Los Santos de Grand Theft Auto : San Andreas et Grand Theft Auto V. De plus, il y aurait également des emplacements en Europe et au Royaume-Uni. Dans les fuites précédentes, il était également question de nouvelles villes inspirées de régions d'Amérique centrale telles que Porto Rico.

"Vous pouvez aller n'importe où sur ces continents"





"Vous pourrez vous rendre dans n'importe quelle partie de ces continents et vous aurez des missions qui vous mèneront dans tous ces endroits (...) Vous devrez prendre de la drogue de Londres à Los Angeles, vous devrez passer par les port de Miami", déclare Patcher, qui ajoute également que cela multipliera l'ampleur de Grand Theft Auto 6 avec beaucoup de temps de jeu : "Il est très probable que ce sera un jeu de quatre ou cinq cents heures au moment où il est publié. Ils vous factureront 60 dollars et vous offriront également une expérience en ligne".

Environ 500 heures de contenu, mais il ne sortira pas avant 2024





Bien sûr, d'après ces informations il faudra encore patienter un peu pour le voir, puisque l'analyste assure que le projet a commencé à être développé en 2014 et qu'il s'agit d'une production d'une dizaine d'années : « Grand Theft Auto 6 a été en développement depuis 2014. Ils n'ont peut-être pas écrit de code depuis lors, alors qu'ils créaient l'histoire, mais dès 2015, ils écrivaient du code (...) Ces gars travaillent dur pour créer du contenu incroyable, mais Grand Theft Auto 6 va prendre 10 ans ou plus."







Là je dis BANCOOOOOOO





