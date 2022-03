J'ai fais Demon's Souls sur PS5 en ligne avec un pote et on s'en est bien sorti (faut dire que mon pote gère ce genre de jeu).



Par contre en ce moment il rage à fond sur Elden Ring, pour lui encore plus difficile que Dark Souls 3.



Ma question est : est ce que la difficulté de Elden Ring est gérable si j'y joue en ligne et que je me fais aider par des joueurs en ligne pour les boss ?



Où si on y joue à 2 avec mon pote, la difficulté est gérable pour un mec comme moi qui joue pas aux Dark Souls ?



Si vous me dites que même à deux on en chie je préfère savoir à l'avance à quoi m' attendre. Merci