Analyse technique du jeu Gran turismo 7 par Digtal Foundry:







■Résolution :PS4 : 1080p natif.PS4 Pro : 1800p CBR.PS5 : 2160p natif + TAA.■La densité de l'herbe, des arbres et la qualité de feuillage sont meilleures sur PS5.■Meilleur éclairage, en plus les effets d'éclairage volumétrique semblent absents sur old gen.■Les rayons du soleil sont remplacés par un effet bloom (flou lumineux) sur PS4/Pro.■Les ombres voient leur qualité réduite sur old gen, parfois elles sont absentes.■L'occlusion ambiante est absente par rapport à la PS5.■Amélioration de la qualité des textures, les transitions LOD, la qualité des reflets.■Les modèles de voitures sont moins complexes sur PS4/Pro.■Motion blur en in-game implémenté seulement sur PS5 (absent sur PS4, présent sur PS4 Pro seulement si la console est réglée sur du 1080p).■La comparaison de GT7 entre les versions PS4/Pro et PS5 c'est un peu comme si on était en face d'un jeu PC avec ses différents réglages : low, medium et high/ultra.■Coté framerate toutes les versions ciblent les 60fps, cependant la PS4 vanilla reste la moins stable (PS5 > Pro > PS4).■Le jeu semble avoir plus de baisse de framerate que GT Sport mais cela s'explique peut être par tous les ajouts que Polyphony Digital a apporté à GT7 (comme l'heure dynamique de la journée, le système météo, le rendu des nuages ...).■Le patch day one a encore réduit les temps de chargements : 1~4s sur PS5 contre 30~40s sur old gen.■Les transitions entre les menus et le jeu sont désormais pratiquement transparentes.