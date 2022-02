Bonjour à tous,



alors je vous arrêtes tout de suite, il ne s'agit aucunement d'un article troll. Le but est de débattre intelligemment et non de se rentrer dedans. Donc on rentre les doubles décimètres, et on se concentre sur une argumentation construite.



Alors pour commencer le design et l'aspect Dark fantasy d'Elden ring, étant fan de berserk depuis de très nombreuses années (2004), me séduit et j'hésite vraiment à le prendre (en plus le prix est pas élevé 52 euros sur PS4 sur amazon).



Mais plusieurs choses me chiffonnent, pour commencer je n'ai absolument pas adhérer à Dark soul 3 et Bloodborn. Le manque de trame scénaristique, d'arc narratif et d'un réel fil rouge qui pousserait à se surpasser pour connaitre la suite de l'histoire (s'il y en a une) m'a très très vite refroidi.



Là je vois qu'Elden Ring c'est apparement un dark soul 3 mais en monde ouvert. Ils sont allé chercher un écrivain mais pour que celui ci n'écrive pas un scénario mais un lore, ce qui montre que Fromsoftwar ne désire toujours pas placer la narration au centre de son jeu.



Quand je lis les previews, toutes ne parle que de difficulté et de boss.



Cela laisse penser que le jeu, pour résumer, a pour but de se balader sur une grande map et de taper tout ce que l'on rencontre en espérant tomber sur un gros monstre pour trouver un moyen de le tuer et se sentir "fort" comme joueur. Avoir du "skill" pour pouvoir craner devant ses copains à la récrée (là encore je caricature mais c'est un peu le résumé des commentaires sur les forums "ouais c'est parce que tu es en PLS tu sais pas joué haha")



Et l'autre chose, c'est qu'un jeu dans un monde si grand, où les quêtes ne s'affichent pas, aucun indicateurs et le principe de "die and retry" comme moteur principal de gameplay me fait penser que ce jeu est avant tout penser pour les personnes ayant énormément de temps libre.



Etudiants, chômeurs ou célibataires par exemple. Comment une personne ayant un travail, une vie de famille et des activités sportives pourrait trouver le temps permettant de faire ce jeu en mémorisant en plus l'emplacement du pnj qui vous a donné (j'avoue avoir du mal à comprendre comment déterminer qui donne une quête parmis tous les mecs qu'il faut juste tuer) une quete qu'il faut également mémoriser et retrouver ce pnj sur la map en retenant la manière de le rejoindre ?

Il faut pour ça ne pas avoir de charge mentale via la vie de famille et le travail et surtout pouvoir enchainer le temps de jeu sans faire de longue pauses. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des joueurs/joueuses ayant une vie affective, de famille et chargée.



Donc pour résumer, ce jeu n'est il pas au final encore plus de niche que ne l'était les Dark soul ? Pensez vous le prendre ? Comment pensez vous "consommer" ce jeu ?



Et encore une fois, le but de mon article n'est pas de dire que le jeu est pour les no life, car déjà on ne peut pas juger les choix de vie d'une personne. Et aussi car beaucoup de joueurs sont plutôt casual ,donc pas présents en général sur les forums, et donc l'omniprésence des "hardcore gamers" peut fausser notre vision du marché du jv.



A vous, si vous avez envie biensur.