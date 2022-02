Salut à tous,



Bon les tests de Horizon Forbidden West sont sortis et c'est globalement une réussite. Et pourtant, je suis bon client mais cette licence j'y arrive pas...

Le jeu est magnifique, les combats ont l'air hyper dynamiques et le lore sci-fi passionnant. Tout ça pour finalement préco Elden Ring à 50 balles chez Leclerc.



Et puis je viens de penser à quelque chose. Hors gameplay et histore, je trouve que le moteur Decima un peu trop "générique". Alors oui, c'est souvent magnifique, parfois ça fait très artificiel. Mais il manque de direction artistique. C'est une impression, à mes yeux, ça ne dégage rien.

Evidemment je reconnais la qualité graphique du titre, c'est purement subjectif.

La richesse d'un décor ne fait pas sa beauté.