Salut, si vous êtes sur Dying Light 2 et que vous jouez en ligne, ne répondez jamais aux appels de détresses des joueurs si vous ne voulez pas vous faire spoiler la suite du jeu.Hier soir j'ai voulu aider un joueur qui avait lancé un appel de détresse et lorsque je suis arrivé dans sa partie, j'ai eu la belle surprise de me retrouver face au boss de fin. Je suis à peine au début du jeuDonc voilà, il y a trés peu de chance pour que ça arrive mais c'est possible et ça n'a pas l'air d'être un bug donc si des gens sont dans la merde, laissez les dedans.