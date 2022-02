Alors que la première saison de Bastard diffusé paret produit paren collaboration avec studioune information a été donné lors de l'évènement en direct suret(voir vidéo ci-dessous).Sur cette vidéo nous avons également les noms de comédiens de doublage rejoignant cette série. Vous trouverez donc...Les deux saisons sont prévues pour cette année et seront sur Netflix.

(Carrot One Piece) en tant que(Gintoki Sakata Gintama) en tant que(Tetsuya Kuroko Kuroko's Basketball) en tant que(Chitoge Kirisaki Nisekoi) en tant qu'

posted the 02/13/2022 at 04:48 PM by opthomas