Jeux Vidéo

Bon je précise avant que je suis une grosse quiche niveau hack, bidouille et cie...Le week end dernier, j’ai réussi a installer HENkaku Enso en permanent en suivant ce tuto sur une PS Vita TVTout à bien marché, HENkaku, Molecular Shell, Enso (j’ai pas encore comprit à quoi ça sert ^^), c’est en permanent etc…Et aujourd’hui j’ai voulu mettre un adaptateur carte SD, j’ai suivi ce tutoMais vers la fin lors du redémarrage j’ai eu cette écran (dans le tuto le mec en parle pas)(Oui j'ai pensé a faire une photo, parce que je sentais que ça aller etre la merde...)Et j'ai répondu "Non", il ne fallais pas ?La Vita TV a redémarré, dans paramètre la carte SD est reconnue, HENkaku est toujours la… Mais je n’ai plus MolecularShell, Enso, et Autoplugin sur le menu de la VitaComment je peut remettre ces trucs sachant que je n’ai plus MolecularShell pour transférer les applications pour les installer ???