■Moteur Unreal Engine 4.■PS4 : 1080p/60fps.■Quelques concessions : pas de SSR, quasi pas de SSAO et éclairage différent par rapport aux autres versions.■PS5 : 4K/60fps.■La qualité des ombres est moins bonne par rapport au PC (ce situe entre high et ultra).■Les ombres lointaines sont en dessous du low.■Temps de chargement rapide : ~4s sur PS5, 8s sur PC voir moins cela dépend de votre processeur.■Support des fonctions DualSense mais ça reste assez limité.■PC jusqu'à 8K/120fps + prise en charge du DLSS.■Quelques soucis de stuttering sur PC.■La GTX 1060 se montre 30% plus rapide qu'une RX 580 en 1440p/Ultra, elle tient plutôt bien les 60fps.