Nintendo

CA : 1320.2 milliards de ¥ (10.10 milliards d'euro)Bénéfices Net : 367.3 milliards de ¥ (2.83 milliards d'euros)Q3 = +10.67m (LTD = 103.54m)(+2.29m Japon + 3.81m Amériques + 3.38m Europe + 1.19m Autres)(81.6m standard + 17.8m Lite + 4.0m OLED)Q1 à Q3 = 18.95m (24.1m en 2020-2021)Q3 = + 85.41m (LTD 766.41m)(+14.85m Japon + 39.50m Amériques + 25.23m Europe + 5.62m Autres)Q1 à Q3 = 179.30m (176.1m en 2020-2021)Ratio : 7.40 (+0.07)- Mario Kart 8 Deluxe : 43.35m (+ 4,61m)- Animal Crossing : New Horizons : 37.62m (+ 2.77m)- Super Smash Bros. Ultimate : 27.40m (+ 1.69m)- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 25.80m (+ 1.67m)- Pokémon Epée & Bouclier : 23.90m (+ 1.26m)- Super Mario Odyssey : 23.02m (+ 1.07m)- Super Mario Party : 17.39m (+ 0.91m)- Pokémon Let's Go : 14.33m (+ 0.50m)- Ring Fit Adventure : 13.53m (+ 1.32m)- Splatoon 2 : 12,68m (non updaté)- New Super Mario Bros. U DX : 12.72m (+1.24m)- Luigi’s Mansion 3: 11.04m- Super Mario 3D World : 8.85m (+ 1.40m)- Zelda: Skyward Sword HD: 3.85m (+ 0.25m)- New Pokemon Snap: 2.36m (+0.17m) => ne prend pas en compte les ventes JP 0.27 soit 2.63m- Mario Golf Super Rush : 2.26m (+ 0.33m)- Miitopia : 1.63 million (+ 0.26m)- WarioWare: Get It Together! 1.24m- Game Builder Garage : 1.01m