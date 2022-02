Enfin j'ai fini le scénario principal, ce qui m'a pris une vingtaine d'heure, je suppose qu'en rajoutant le post game on doit en avoir pour 30 heures et 40/50 pour le 100 % (Quêtes + Pokedex)Donc Légendes Pokémon Arceus sorti le 28 Janvier 2022 développé par Gamefric et édité par Nintendor, est le dernier jeu en date de la licence Pokémon.Vous permettant de parcourir la Région de Sinnoh bien avant qu'elle s'appelle comme ça, dans lequel Arceus vous fera tomber du ciel pour aider les colons à s'installer et le professeur du coin à créée le premier Pokédex.(Et accessoirement se trouver un partenaire "humain" ..... Ah non c'est vraie, Nintendo n'autorise même les bisous sur le front, dommage.")D'ailleurs tant qu'on y est, autant en parler tout de suite, le jeu est moche.C'est baveux, c'est saccadé, ca rame, c'est tout ce que vous voulais et surtout pas dans les standards du Jeu Vidéo et même de la Switch en 2022.Et me parlez pas du temps réduit de développement qu'a eu Gamefreak, Monolith Soft aussi à eu des délais réduis (et la moitié du studio sur BOTW) pour Xenoblade Chronicles II, et il est sorti en 2017 !Heureusement la direction artistique des nouveaux Pokémon et Personnages compense à peu prés, et même si Hisui est moche, on a quand même une certain plaisir à parcourir cette région, en particulier avec les moutures.Du coté du scénario c'est un peu plus mature que d'habitude, enfin surtout sur un point, les Pokémon sont dangereux et on le fait bien sentir que ce soit dans l'histoire ou dans le jeu.(Un Galopa qui essaye de me tuer.)En revanche pour le reste ca reste assez bonne enfant, les personnages sont des clichés basiques et les antagonistes sont pas très antagonistes, et ne me parlez pas du trio adverse."C'est Nul !"Sans compter que ca repose toujours sur la même gimmick de "vas voir le gardien du coin, vas chercher un autre PNJ, combat Pokémon puis contre le Monarque, et va nous chercher un café."Enfin on vas dire que le scénario c'est pas le plus important, le plus important c'est de tous les attraper, et de ce coté c'est pas complétement au point.Le système de visée est un peu bancale, comme on a pas les distance on se rate assez souvent et à chaque fois que je lançais une baie ca servait à rien et le Pokémon se contentait de me charger.Après ca reste assez agréable de parcourir la map, de s'accroupir pour se faufiler derrière eux et de leur balancer une balle dans leur face.Ou pour lancer un combat comme ça sans temps de transition, des combat parfois à 1 vs 1 ou 2 ou 3, en revanche toujours du coté de l'adversaire, on a pas le droit d'en envoyer 3 aussi de notre coté.Et si vous tombez sur un 1 Vs 3, si c'est pas un obligatoire barrez vous, vos Pokémon ne tiendrons pas même avec l'avantage du type.Je trouve donc que les combats sont assez difficile mine de rien, vous risquez souvent des one shot avec le système d'attaque Rapide/Puissant, surtout ceux des Pokémons Barons, les version XYZ des Pokémon du coin."Tu veux m'affronter mon tout petit ami ?"Quant aux Monarques, leurs affrontement sont assez nerveux, même si ca finit par devenir répétitif.J'ai pas fait toutes les petites quêtes, mais elle sont cohérentes avec le lore ce que j'en ai vu.Coté Musique J'ai pas grand chose à dire dessus.Donc pour LPA, je dirais que c'est la Beta de la 9 éme Génération, et une fois qu'on aura optimisé la capture, augmenté un tantinet la maturité du scénario, rajouté les Dresseurs/Arènes/PVP.Fait un vraie Open World ou du moins des zones interconnectables. (C'est un peu chiant de devoir repasser au village à chaque fois.) doublé le nombre de Pokémon et affiné les graphismes.On aura un jeu Pokémon qui aura mérité la note de 16/20. En attendant je lui met un 14/20 pour l'effort et rendez vous en 2022 pour Pokémon 9 éme Génération !Ah aussi, c'est bien de pouvoir tous les aligner comme ça, mais ca serait mieux si ils pouvaient nous suivre, non ?Quant à l'Artisanat, je sais pas pourquoi mais je manquait toujours de ressources même en cassant tout les rochers sur mon chemin.