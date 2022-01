1. Naruto Tome1 - 274,975

2. Kimetsu no Yaiba Tome1 - 254,649

3. Naruto Tome2 - 230,104

4. One Piece Tome1 - 223,388

5. Kimetsu no Yaiba Tome2 - 207,487

6. My Hero Academia Tome1 - 206,943

7. Naruto Tome3 - 203,222

8. Jujutsu Kaisen Tome1 - 191,120

9. Kimetsu no Yaiba Tome3 - 184,492

10. One Piece Tome2 - 171,983

11. My Hero Academia Tome2 - 170,713

12. Attack on Titan Tome1 - 162,395

13. Kimetsu no Yaiba Tome4 - 156,221

14. SpyXFamily Tome1 - 154,410

15. Assassination Classroom Tome1 - 147,176

16. Jujutsu Kaisen Tome0 - 146,057

17. My Hero Academia Tome3 - 143,829

18. Jujutsu Kaisen Tome2 - 141,096

19. Naruto Tome4 - 139,941

20. One Piece Tome3 - 137,700

21. Kimetsu no Yaiba Tome5 - 133,050

22. My Hero Academia Tome4 - 132,415

23. SpyXFamily Tome2 - 130,831

24. SpyXFamily Tome3 - 129,667

25. Kimetsu no Yaiba Tome7 - 127,614

26./ Kimetsu no Yaiba Tome8 - 126,536

27./ One Piece Tome4 - 125,631

28./ Kimetsu no Yaiba Tome9 - 125,60





Pas de Dragon Ball, rappel: La France est le pays qui achète le plus de mangas en dehors du Japon.