Depuis quelques années, Capcom a entamé une réorganisation de ses structures. Les différentes décisions prises ont rapidement porté leurs fruits, puisque les résultats de l'éditeur ne cessent de progresser, notamment grâce au suivi de Street Fighter V, du succès des derniers opus de la licence Monster Hunter ou encore à la nouvelle approche de la saga Resident Evil ( FPS & Remake).Basé à Osaka, l'éditeur vient de dévoiler son bilan financier pour la période allant d'avril à décembre 2021, et il est plus que satisfaisant. En effet, le chiffre d'affaires, de 685 millions d'euros, est en hausse de 35,9%, par rapport à la même période en 2020, le bénéfice opérationnel suit le même chemin avec une hausse de 43,9% à 272 millions d'euros, tandis que le bénéfice net est passé de 136 à 207 millions d'euros. De quoi conforter Capcom dans sa stratégie, qui repose désormais sur la publication d'un "faible" nombre de jeux mais a très grands succès.Ces résultats sont d'autant plus intéressants que la marge progresse fortement, grâce à la hausse des ventes en dématérialisé. Ces ventes représentent désormais 72% des 25,8 millions de jeux vendus sur les 9 derniers mois. Sur ce total, on retrouve notamment 5,7 millions de copies de Resident Evil Village, 1,4 million de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin et 8 millions de Monster Hunter Rise, récemment arrivé sur PC et déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires sur ce support.Enfin, il est intéressant de noter que la franchise Monster Hunter représente 78 millions de copies écoulées, que Resident Evil passe les 123 millions d'exemplaires vendus depuis sa création en 1996, et que la série Street Fighter, tous épisodes confondus, représente 47 millions d'unités vendues. Un peu derrière, on retrouve les licences Mega Man (37 millions de jeux vendus), Devil May Cry (25 millions), et Dead Rising (14 millions).Une réorganisation de ses structures exemplaires donc (coucou Konami & Square Enix), a voir cependant si la firme comptes sortir du cross-gen ou du full next gen avec ces futurs projets bien trop mystérieux malgré d'incessantes rumeurs sur la toile.