Aujourd'hui à 13h20 le fameuxva enfin décoller de la base dedeà 13h20 heure de Paris.Ce lancement est une collaboration entre laet l'Pourquoi ce lancement est important comparé à d'autre lancement spatiaux ? Voilà pourquoi le télescope spatial James-Webb est conçu pour étudier certains des sujets les plus importants de l'astronomie moderne:1°) Rechercher les premières étoiles et galaxies qui sont apparues dans l'Univers après le Big Bang.2°) Déterminer comment les galaxies évoluent à compter de leur formation jusqu'à nos jours.3°) Observer la formation des étoiles depuis les premières étapes jusqu'à la formation des systèmes planétaires.4°) Mesurer les caractéristiques physiques et chimiques des systèmes planétaires, y compris le système solaire, et rechercher les composants nécessaires à l'apparition de la vie dans l'atmosphère des exoplanètes.Pour ma part c'est surtout le point numéro 4 qui m'intéresse car découvrir des planètes via l'étude de du spectre de l'atmosphère de ses dernières la vie.Je vous invite à lire la fiche Wikipédia du James-Webb Télescope pour plus d'info.Le télescope doit atteindre son point d'orbite de Lagrange L2 une fois à cette position il y aura 6 mois de teste d'instruments pour enfin avoir les premiers résultats fin d'année prochaine.Voilà bon visionnage et bon lancement ♥