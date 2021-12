Un FPS de SF en co-op mettant en scène des nains de l'espace durs à cuire, des environnements 100% destructibles, des grottes générées de façon procédurale et des hordes infinies de monstres extraterrestres.

Repoussez les limites avec la plus ambitieuse expérience de course automobile hors piste à ce jour, avec un mode Carrière rempli de stars, un mode écran partagé à quatre joueurs, des modes de jeux en ligne uniques, un éditeur de livrée et bien plus !

Rejoignez les Voleurs Fantômes et ripostez face à la corruption qui s'étend sur les villes japonaises. Des vacances d'été entre amis tournent court lorsqu'émerge une réalité déformée : dévoilez la vérité et faites briller le cœur de ceux qui ont été pris au piège au centre de la singularité !

Pour la 5ème fois consécutive, Dealabs révèle les jeux "offerts" du PlayStation Plus pour le mois de janvier 2022.Deep Rock Galactic (PS5/PS4)DiRT 5 (PS5/PS4)Persona 5 Strikers (PS4)