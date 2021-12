Des auteurs ont rendu hommage au retour de Bleach.Dans l'ordre : Oda (One Piece), Kishimoto (Naruto), Tabata (Black Clover), Inagaki (Dr. Stone, Eyeshield), Matsui (Assassination Classroom), Akutami (Jujutsu Kaisen), Gotouge (Demon Slayer).Demain je posterai les annonces du dimanche quand elles seront passées.

- The Elusive Samurai de Yusei Matsui (Assassination Classroom) sortira le 22 mai 2022 chez Kana avec ses deux premiers tomes.

- Adaptation animée confirmée pour Ayakashi Triangle, le nouveau manga de Kentaro Yabuki (To Love Ru). Diffusion prévue pour avril 2022.

- Les romans Naruto "Konoha Shinden" et "Sasuke Retsuden" vont être adaptés en manga sur Jump+ en 2022 ! Konoha Shinden sera adapté par Natsuo Sai et Sasuke Retsuden par Shingo Shimura.

posted the 12/18/2021 at 01:11 PM by axlenz