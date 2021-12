Bon bah voilà tout est dans le titre. Overcooked : Special Edition sur Nintendo Switch est à 1.99 euros sur le nintendo eshop. Je n'ai jamais vu une promo aussi basse sur ce jeu. C'est le prix le plus bas jusque là pour cet excellent jeu parfait pour s'engueuler avec ses proches. Bref je me suis dit que ça peut donner envie aux gens ici de sauter le pas.Par ailleurs Forza 5 est à bon prix actuellement sur le store Xbox 35e

posted the 12/16/2021 at 09:36 PM by axlenz