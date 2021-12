Anime

Ces derniers temps, j'avais envie de vous partager ce qui sont pour moi les meilleurs opening d'anime des 10 dernières années.L'idéal à mes yeux pour une bonne selection à écouter.Buddy, l'opening de, chanté par Maaya Sakamotoles op 1 et 2 de l', je ne suis pas du tout attiré par la série, mais les op sont oufNornir, le premier générique de la meilleure serie(la seule bonne?) d'Ikuhara,le générique de, aussi rafraichissant et reposant que la série du maitre du slice of life, Junichi Sato (Doremi).le premier générique de, Youthful, dont les rythmes correspondent parfaitement à son titre.le 2ème générique de, une très bonne addition à musicale à la licence qui a d'ailleurs valu au groupe qui l'a interprété de reprendre Soldier Dream pour Soul of Gold.Girigiri, le générique de, le meilleur shonen d'action des 10 dernières années selon moi. Et ce générique est aussi cool que la sériele générique de la saison 3 de, je n'aime pas sailormoon Crystal(et pas beaucoup sailormoon de base), mais cette saison était réalisée avec brio par la réal d'Higurashi et la team Precure et choisir la chanteuse du générique de Penguidrum était de plus un fantastique hommage à Ikuhara qui avait réalisé cette même saison dans les années 90le second générique de, générique d'une des meilleure saison de la série(de toute façon, après la saison 3 la série a perdu son ame en même temps que son créateur), du bon rock qui roxxe.RWBY qui est dans ses premières saisons d'ailleurs le meilleur exemple que la 3D ou la technique c'est pas important tant que le talent est là.car RWBY, on dirait un jeu video de la première moitié 2000 et pourtant, c'était ouf.Hero, l'op de(et pourtant, la série me laisse indifférent, mais l'op est juste ultra badass)l'op desaison 1, cool dans sa réalisation et sa musiquel'op de la saison 2 de(j'aime beaucoup le générique de la saison 1, mais je trouve que celui de la saison 2 est plus efficace)l'opening de, aussi drôle que la série qui est la dernière vrai bonne production TypeMoon( je preférait quand TypeMoon assumait son passé issu du monde des convention avec des prod se prenant moins au sérieux)Raimei, l'op de, du son des année 2000(TM revolution) pour une série les plus originale et envoutante de la décennie.Tabiuta, le générique de, une chanson éthérée pour une des séries les plus interessante de la decennie.Winning Road, le premier générique de, une bonne chanson rock pour cette excellente série mélangeant habilement tellement de chosesle second générique de, hyper spoilant dans ses images, mais correspondant tellement à un shonen d'aventureCrowds, le générique de la saison 1 de, la meilleure modernisation d'une série(et la meilleure série jap de super héros/magical girl sentai).Butterfly-tri, le générique de Digimon tri, qui transpire tellement la nostalgie que ça touche même ceux n'ayant pas connu le générique original à l'époque.Et je termine par un opening qui officiellement est sorti il y a 11 ans, mais qui mérite trop d'être dans ce topChange, le 12ème opening de Bleach, une fabuleuse chanson poprock correspondant bien à la série où l'on ressent bien l'inspiration d'Avril Lavigne chez la chanteuse. En plus visuellement, l'opening est somptueux (c'est juste dommage que 90% du contenu du générique soit un pétard mouillé).Après Bleach n'a quasiment jamais eu de raté niveau opet en bonus, les meilleures insert song des 10 dernières années, selon moi., utilisé dans l'épisode 48 d'heartcatch Precure. accompagnant à merveille le meilleur combat TV de la licence Precure, la chanson thème de The reflection, le dernier projet de Stan Lee avant sa mort, un anime qui selon moi emule mieux les comics américains qui n'importe quelle série animé US(qui s'adapte à un public plus jeune) et n'importe quel anime de super hero jap comme One Punch Man ou My Hero Academia (qui sentent à fond le manga), la chanson thème de Ruby Rose, l'heroine de RWBY (au passage, bravo à la chanteuse qui n'avait que 12 ans quand elle a chanté cette chanson, RWBY étant une série indé au début, le compositeur a fait chanter sa fille qui a d'ailleurs interprété toute les chanson de la série par la suite)