Un petit billet même si le problème ne sera jamais entendu, c'est un peu tard maintenant.J'ai voulu tester la demo de The King of Fighter XV, l'open beta disponible entre le 20 et 22 novembre (aujourd'hui, jusqu'à 16h). Et bah déjà, ça commence par "un écran d'abonnement au PlayStation+", je me dis que non j'ai du raté une information... Mais non, c'est bien précisé dans les descriptions dans le PS Store qu'aucune souscription n'est requise. J'ai recheck la vidéo au dessus, c'est bien précisé "not in the beta". A moins qu'il ne faille entrer le code Konami pour passer l'écran PS+Et c'est en cherchant des informations que j'ai vu que cette démo avait notamment foiré les options des matchs amicaux, problème fixé entre-temps. Ça fixe leur jeu, mais silence radio sur le PS+ tout ce weekend...