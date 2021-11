A busy year indeed, and we are just getting started with PS5. The imaginative game creators and publishing partners we work with have launched more than 360 games on PS5. Additionally, there are currently more than 25 games in development for PS5 at PlayStation Studios.



Pour les un an de la ps5, Jim Ryan a rappelé que actuellement plus de 25 jeux sont en cours de dev dans les studios PlayStation en plus des partenariats avec les tiers.