Cet article s'adresse uniquement à ceux qui regarde cette émission, les autres ça vous intéressera sûrement pas x)



Pour ceux qui regarde Koh Lanta, vous avez vu le bordel ? Teheuira accusé de tricherie, il doit quitter l'aventure sans autre forme de procès...



La honte, le candidat a été accusé et les preuves ont été vérifiées (Il a lui même avouer) d'avoir demander de la nourriture à des pêcheurs qui passait au large à deux reprises...



Denis Brogniart a décidé de sanctionné Teheiura en l'éliminant définitivement de l'aventure, il ne participera pas au jeu des bannis. (Mais sera quand même membre du jury final)



"Il a été déloyal envers les valeurs fondamentales de Koh Lanta et des principes du jeu de survie " , s'exprime l'animateur



Cruel désillusion pour de nombreux fans du Polynésien qui en a mis sur le carreau plus d'un. Le mec qualifié de Héros et ce même par des candidats du jeu a tout flingué en quelques minutes. Il perd son honneur, sa dignité et son statue de Légende, tout ça en un clin d'œil.



Je dois dire que je suis très déçu de son comportement, moi qui l'apprécier beaucoup. Bref, pour moi Claude c'est le Héros de ce Koh Lanta la Légende.



Teheuira s'était exprimé et a dit : "Cette honte va me suivre toute ma vie"



Même Denis avait l'air dépité par son comportement de tricheur. Bref, ça va pas m'empêcher de dormir non plus mais je suis bien déçu pas vous pour ceux qui regardent ?