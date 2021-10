Grand fan de Denis Villeneuve et de sa suite à Blade Runner, j'attendais avec une certaine impatience son adaptation d'u roman Dune.Première partie d'une épopée destinée à donner suite à plusieurs films, il pourrait finalement s'agir, une nouvelle fois, d'un coup d'épée dans l'eau.Au delà des chiffres décevants aux USA et en Chine, le film souffre, pour moi, de trop gros défauts.Je m'explique.Si, j'aime particulièrement le cinéma contemplatif, ce dernier doit servir une tension et un intérêt scénaristique. Parfaitement équilibré dans Blade Runner 2049, ici la traversée du désert devient interminable.Cela notamment, dû à un récit totalement édulcoré. Tout tient sur un timbre poste, les enjeux politiques sont manichéens et l'univers de Dune parait bien vide, se résumant à deux maisons en conflit pour ce fameux Épice. Si les scènes d'action fonctionnent bien, les événements sont cousus de fil blanc. C'est un gros reproche que je porte au film, le manque d'enjeu. Cet enjeu aurait pu être pallié par un attachement aux personnages mais le film ne nous permet à aucun moment de développer de l'affect pour ses protagonistes.Le film devient du coup fastidieux jusqu'à la fin, les vers qu'on nous vend depuis la bande annonce du film en deviennent totalement inintéressants...Je ne connaissais pas vraiment Dune, je m'attendais à un film qui poserait les bases d'un récit complexe et entrainant mais finalement grosses désillusion.Je rédige donc ce petit article pour connaitre vos avis et surtout savoir ce qu'en pense les lecteurs du roman afin de m'éclairer un peu plus sur le sujet