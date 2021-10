LA question de ces dernières années mais maintenant que ces deux grands joueurs sont en fin de carrière, quel est FINALEMENT le meilleur pour vous ? Malgré son coté bling-bling que j'ai toujours détester, mon choix se porte sur C.Ronaldo (bien que j'aime toujours Messi). Malgré son âge avancé, il force le respect a vouloir chercher du challenge ailleurs comme en SerieA et maintenant son come-back dans la monstrueuse Premier League. Tandis que Messi après avoir donné toute sa vie au Barça a choisie une jolie maison de retraite, bien payé, vestiaire copain-copain. Quelque part ça se comprend, je dirais qu'il a le droit de soufflé dans une Ligue1 pourrie après avoir passé sa vie dans la grande Liga. Et vous ?

posted the 10/23/2021 at 07:48 PM by marcelpatulacci