Bonsoir gamekyo , récemment j'ai envie d'un jeu de pirate et il faut dire qu'il y en a pas énormément , pour ceux qui ont fait Black flag il en vaut le coup ? le gameplay n'a pas trop vieilli ?



c'est dommage qu'un univers aussi riche n'ai pas le droit à autant de jeux varié. J'espère au moins une futur ip next gen sur ce thème .



Merci d'avance et bonne fin de soirée à tous.