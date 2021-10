Salut !On reparle des musiques de Final Fantasy, avec les musiques de Final Fantasy X, qui va être le premier FF ou Nobuo Uematsu ne compose pas l'entièreté de la BO !Voici, comme d'hab, mon top sur l'OST de ce jeu :Qu'avez-vous pensez de cette OST ? Est-ce que l'ajout de nouveaux compositeurs (Hamauzu et Nakano) vous a plu ? Ou Uematsu solo > All ?Vos pistes favorites ?