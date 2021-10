WM ce lance dans une campagne Kickstarter pour lancé le jeu sur PS4 / PS5 et Steam.

Il est possible de contribuer à partir de 1 dollar pour ensuite avoir accès aux ajouts complémentaires. Les paliers vont de 1 dollar jusqu'à.....9999 dollars (environ 8572 euros) pour la cabine d'arcade PAPRIUM. Le palier précédent sera, quand à lui, à 8888 dollars ( environ 7620 euros) avec la statue de Showtime - un des boss du jeu - suivis de 88 exemplaires du jeu en cartouche à partager avec des amis (avis aux amateurs, il y en a déjà un qui a pris ce palier).

posted the 10/22/2021 at 09:48 PM by gunstarred